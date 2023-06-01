Трудно принять старение: Алферова впервые за долгое время вышла в свет

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Рита Миронова
Рита Миронова 63 0

Народная артистка РФ Ирина Алферова впервые за долгое время вышла в свет

Трудно принять старение: Алферова впервые за долгое время вышла в свет

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Главная красавица Советского Союза не растеряла свое очарование и красоту даже в 72 года.

Актриса Ирина Алферова, которую всегда называли главной красавицей СССР, впервые за долгое время появилась на публике.

Артистка посетила открытие кинофестиваля в Чите, где прошлась по красной дорожке. На фотографиях с мероприятия 72-летняя Алферова позирует в платье лазурного цвета, подол которого напоминает морские волны. Образ дополняют черные туфли-лодочки, маленькая черная сумка, кудри и макияж с ярко-розовой помадой.

Виктор Шкулев и Ирина АлфероваВиктор Шкулев и Ирина Алферова. Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Звезда уже говорила, что после 50 лет ей было тяжело принять свое старение. Она могла подолгу стоять перед зеркалом и разглядывать себя с разных ракурсов.

Однако каких-либо пластических операций Алферова не делала, хотя не имеет ничего против изменений во внешности. Правда, ее супруг Сергей Мартынов запрещает ей даже думать о «пластике».

Публика не видела Алферову на светских мероприятиях — после перенесенного в 2021 году коронавируса актриса долго восстанавливалась. Несколько недель ей пришлось провести в больнице, а потом лечить последствия страшной болезни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Алферова раскрыла правду о пощечине Павлу Воле.

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