Трудно принять старение: Алферова впервые за долгое время вышла в свет
Народная артистка РФ Ирина Алферова впервые за долгое время вышла в свет
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Главная красавица Советского Союза не растеряла свое очарование и красоту даже в 72 года.
Актриса Ирина Алферова, которую всегда называли главной красавицей СССР, впервые за долгое время появилась на публике.
Артистка посетила открытие кинофестиваля в Чите, где прошлась по красной дорожке. На фотографиях с мероприятия 72-летняя Алферова позирует в платье лазурного цвета, подол которого напоминает морские волны. Образ дополняют черные туфли-лодочки, маленькая черная сумка, кудри и макияж с ярко-розовой помадой.
Виктор Шкулев и Ирина Алферова.
Звезда уже говорила, что после 50 лет ей было тяжело принять свое старение. Она могла подолгу стоять перед зеркалом и разглядывать себя с разных ракурсов.
Однако каких-либо пластических операций Алферова не делала, хотя не имеет ничего против изменений во внешности. Правда, ее супруг Сергей Мартынов запрещает ей даже думать о «пластике».
Публика не видела Алферову на светских мероприятиях — после перенесенного в 2021 году коронавируса актриса долго восстанавливалась. Несколько недель ей пришлось провести в больнице, а потом лечить последствия страшной болезни.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Алферова раскрыла правду о пощечине Павлу Воле.
Читайте также
46%
-0.02 86.58
0.08
Нашли ошибку?