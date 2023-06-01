«Сферум» подводит итоги: миллионы учеников и учителей пользуются сервисом

С 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года общее число пользователей сервиса выросло в 2,7 раза и достигло почти 9,6 миллиона. Количество учеников, зарегистрированных на платформе, увеличилось в 2,6 раза и составило около 8,2 миллиона, педагогов — в 3,2 раза до 1,4 миллиона. «Сферум» также зафиксировал рост числа подключенных образовательных организаций в 2,3 раза — до 79,2 тысяч.

Сервис активно развивается и регулярно обновляет функциональность с учетом пожеланий и обратной связи пользователей. В учебном профиле «Сферум» в VK Мессенджере были запущены отдельное десктопное приложение, функция переноса контактов из чатов в WhatsApp* на устройствах с Android, выделение сообщений учителей специальной плашкой, возможность увидеть, кто просмотрел сообщение, мини-приложение для удобного сбора файлов и другие улучшения.

Сервис активно развивается и регулярно обновляется. Фото: vk.com

Учебный профиль доступен на смартфонах, планшетах, компьютерах и ноутбуках.

«В этом учебном году мы значительно расширили функционал нашего сервиса, который позволяет учителям, ученикам и их родителям удобно и безопасно общаться в чатах и онлайн-звонках, пересылать учебные материалы, создавать опросы, пользоваться электронным журналами и дневниками. Мы рады, что „Сферум“ помогает организовать учебный процесс с учетом потребностей современных школ все большему числу пользователей. Мы продолжим развивать наш продукт, чтобы предоставлять максимум возможностей всем участникам образовательного процесса. Поздравляю всех педагогов и учащихся с окончанием учебного года, желаю отлично отдохнуть летом, чтобы с новыми силами приступить к учебе осенью», — сказал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

«Сферум» активно работает над интеграцией с электронными журналами и дневниками (ЭЖД) в российских регионах. По итогам учебного года свой аккаунт в ЭЖД с учебным профилем «Сферум» в VK Мессенджере связали 423 тыс. пользователей.

В учебном профиле также можно создавать информационные каналы. Официальные каналы открыли Минпросвещения РФ и Академия Минпросвещения РФ. В них они сообщают важные новости из сферы образования.

ООО «Цифровое образование» — разработчик «Сферума» — образовано летом 2019 года для создания высокотехнологичных сервисов в сфере образования. Компания входит в реестр отечественного программного обеспечения и реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а также является резидентом Сколково.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.