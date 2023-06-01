Ходатайство о передаче Софьи Сапеги в Россию направлено в суд Смоленска

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Что теперь будет с осужденной в Белоруссии девушкой?

Ходатайство о передаче Софьи Сапеги в Россию направлено в суд Смоленска

Фото: Щеглов Леонид / ТАСС

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Московский суд направит в суд Смоленска представление ФСИН о передаче бывшей сотрудницы Telegram-канала Nexta (признан экстремистким в Белоруссии) Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии, в Россию. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Оказалось, что адвокаты девушки изначально просили передать дело во Владивосток, так как последним местом проживания Сапеги в России был поселок Шигино на острове Русский Приморского края. В суде ответили, что им поступила информация базы данных «Российский паспорт», согласно которой осужденная была в последний раз прописана в Смоленской области в октябре 2012 года.

Представитель прокуратуры против направления дела по подсудности в суд другого региона возражал. В итоге московский суд должен был рассмотреть представление ФСИН для отбытия Софьи Сапеги на родину.

Блогер и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами вместе с приговоренной к шести годам заключения Софьей Сапегой в мае 2021 года. Самолет с ними на борту совершил посадку в аэропорту Минска из-за якобы возникшей угрозы теракта. Протасевич и Сапега были задержаны по подозрению в организации беспорядков.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как основатель Nexta Протасевич был помилован в Белоруссии.

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