«Это ужас!» — Алферова прошлась по Васильевой за слова о домогательствах на съемках

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 22 0

Народная артистка РФ Алферова раскритиковала актрису Васильеву за слова о сексуальных домогательствах

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; Пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Она призналась, что к ней тоже приставили на съемочной площадке.

Народная артистка РФ Ирина Алферова заявила 5-tv.ru во время творческой встречи на Забайкальском международном кинофестивале, что артистка Татьяна Васильева напрасно так много рассказала о пережитых домогательствах.

«Вот Таня Васильева — уж не могу не сказать. Что она говорит? Боже мой, это какой-то ужас! Ну говорила бы про себя. Говорила бы: „Да, я выбрала путь с режиссерами быть“. Я не знаю, у меня столько было режиссеров в моей жизни! Вероятно, я им нравилась. Но мне-то какое до этого дело?» — поразилась знаменитость.

Звезда фильма «С любимыми не расставайтесь» призналась, что к ней тоже приставали на съемочной площадке. Но она в таких случаях всегда отказывалась от дальнейшего участия в проекте.

Читайте также

Садальского возмутила история Васильевой о домогательствах: «Это старческий маразм?»

«Если это было очень навязчиво, и я видела, что это переходит границы, — я уходила из этих картин. Мне душу важнее сохранить. Зачем мне это надо? Какую-то картину еще сыграть… Да не надо мне никакую картину! Я хочу прожить свою жизнь со своей душой. И никак не потерять ничего», — заверила актриса.

Алферова отметила, что ее опыт работы с именитыми актерами и режиссерами был исключительно позитивным. Они артистке «только помогали, только дарили, только открывали какие-то иные миры».

Васильева ранее признавалась, что неоднократно сталкивалась с сексуальными домогательствами. По ее словам, многие девушки, к сожалению, проходят через такие испытания. При этом артистка никогда не жаловалась на это — и даже раскритиковала Елену Проклову за чрезмерную откровенность.

«Я особенно не раздумывала, у меня слишком было велико желание играть. И я знала, что я это могу. Вы думаете, я не оказывалась на месте Елены миллиард раз? Что бы сделала я? То, что я делаю: играю!» — говорила она в 2021-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Свиридова неоднозначно высказалась о сексуальных домогательствах.

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

10:55
«Это ужас!» — Алферова прошлась по Васильевой за слова о домогательствах на съемках
10:50
Старовойт рассказал о повреждениях после атаки беспилотников в Курске
10:49
Действия нацистов в Волгоградской области потребовали признать геноцидом
10:41
Момент «столкновения» Джо Байдена с вертолетом попал на видео
10:35
Всем молчать: российским блогерам могут запретить обсуждать наркотики
10:27
«Солнечные дети» приехали в Академию художественной гимнастики «Небесная Грация» в Сочи

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
«Пустота так и осталась»: Ирина Алферова о череде смертей великих актеров
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023