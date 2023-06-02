«Комплексная безопасность»: новейшие разработки для МЧС показали в Москве

В Подмосковье открылась международная выставка спасательной техники «Комплексная безопасность». Там представлены инновационные разработки, которые помогут справиться с любыми стихийными бедствиями и их последствиями. Что сегодня помогает решать вопросы жизни и смерти в критических ситуациях — увидел наш корреспондент Олег Барышев.

Тяжело в учении, но и на пожаре легко не будет. Горячая работа спасателей — даже тренировки выглядят невероятно сложно. Температура в этом тренажере может подняться до тысячи градусов.

«Они имеют возможность посмотреть, как этот очаг разгорается. Смотреть поведение продуктов горения в различных условиях», — рассказывает замначальника службы пожаротушения, начальник дежурной смены Максим Серегин.

В формате соревнований МЧС показывает изнанку профессии спасателей на международном салоне «Комплексная безопаность».

«Мастер — класс от пожарных, как справляться с огнем бытовых ситуациях, когда горит телевизор или, например, вспыхнуло масло в сковородке», — рассказывает журналист.

Технологии и изобретения спасают жизни. Один вот такой дрон может заменить поисковые отряды МЧС. Например, если альпиниста накрыла лавина. Коптер будет облетать квадрат за квадратом, пока не сработают высокочувствительные приборы.

«Есть какое-то устройство как правило туристы альпинисты и так далее специальную метку датчик берут или просто даже включенный мобильный телефон, то есть источник он конечно его отсканирует определит его точное местоположение», — рассказывает представитель компании-разработчика Дмитрий Мун.

Новейшие разработки помогают сэкономить время в ситуациях, когда каждая минута — вопрос жизни и смерти. Быстро, даже через пробки, к месту ДТП или на пожар. Сотрудники МЧС, возможно, уже в ближайшем будущем смогут ездить на электромотоцикле известного бренда Aurus.

«Это электромотоцикл, он позволяет обеспечивать движение со скоростью до 100 километров в час и запасом хода от 110 до 250 километров в час», — рассказывает начальник кафедры пожарной техники Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ города Москвы Олег Двоенко.

На площадке Международного салона «Комплексная безопасность» — самые последние разработки и новейшие технологии. От защитных костюмов пожарных — до машин и беспилотников. Все, что поможет сохранить жизнь тем, кто попал в беду. Международный салон — это еще и место, где спасатели из разных стран обмениваются опытом и стараются решать общие проблемы на самом высоком уровне.

«Да, мы действительно встречались уже в преддверии начала комплексной безопасности — с Кыргызстаном, Таджикистаном, республикой Сербия, Никарагуа, министром внутренних дел Кубы. Многие контакты состоялись. Самое главное, что мы друг друга слышим, понимаем и работаем», — отмечает глава МЧС Александр Куренков.

Перед российскими разработчиками стоит непростая задача. Техника должна работать одинаково хорошо не только в лютую стужу, но и в знойную жару.

«Этот внедорожник чувствует себя комфортно практически в любой точке планеты. Все, начиная от двигателя и заканчивая шинами, приспособлено для того, что спасатели могли работать в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50. Это уникальная машина», — отмечает Олег Барышев.

Благодаря этому лафетному стволу на дистанционном управлении можно гасить пожар и держаться от него подальше. Беречь тех, кто спасает жизни. Еще один важный принцип разработчиков международного салона «Комплексная безопасность».