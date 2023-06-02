Аль Пачино потребовал от беременной девушки тест на отцовство

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Голливудский актер убежден — он давно имеет проблемы со здоровьем, поэтому зачать ребенка не может.

Аль Пачино потребовал от беременной девушки тест на отцовство

Фото: www.globallookpress.com / Dave Rushen

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Голливудский актер Аль Пачино усомнился в правдивости слов возлюбленной Нур Альфаллах, которая сообщила ему о беременности. Об этом рассказали журналисты журнала Page six. Сейчас 29-летняя девушка находится уже на восьмом месяце беременности.

По мнению знаменитости, будущий ребенок не может быть от него, ведь у него уже давно проблемы со здоровьем, которые вызывают бесплодие. Да и ему уже 83 года. Поэтому потребовал от девушки сделать тест ДНК на отцовство. Согласилась ли она, неизвестно.

Известно, что до Аль Пачино Альфаллах тоже встречалась с «возрастными» бойфрендами. В их числе фронтмен The Rolling Stones Мик Джагер, с которым Альфаллах состояла в отношениях, когда ей было 22. Самому рокеру на тот момент было 74 года. Кроме того, ее связывали отношения и с миллиардером Николасом Берггрюэном, перешагнувшим 60-летний рубеж.

Также ходили слухи о романе молодой красотки с легендой Голливуда Клинтом Иствудом, которому сейчас 93 года, однако сама девушка опровергла их, заявив, что они с актером лишь друзья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дети актера Павла Прилучного от первого брака относятся к новорожденному брату от жены Зепюр Брутян.

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