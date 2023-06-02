В Минпромторге допустили возрождение автомобилей «Волга» к лету 2024 года

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Легендарная «двадцать первая» выпускалась до 1970 года.

В Минпромторге допустили возрождение автомобилей «Волга» к лету 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Горьковский автомобильный завод «ГАЗ» может снова начать выпускать машины под брендом «Волга», заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В ближайшее время производство определится с технологическим партнером.

Производство может начаться уже летом следующего года.

«Думаю, что потребуется время, коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. В ближайшее время они планируют определиться с технологическим партнером. К следующему лету, я думаю», — рассказал Мантуров журналистам.

Rеnаult стал «Москвичом»: Как изменится легенда советского автопрома

Первое поколение модели «Волга» начали выпускать в октябре 1956 года. Эту модель принято считать преемником «Победы». Легендарная «двадцать первая» выпускалась до 1970 года. Всего ГАЗ-21 за свою историю пережил три рестайлинга. После развала СССР были предприняты попытки выпускать новые модели «Волги». К примеру, в 2008 году стартовала сборка Volga Siber, которая представляла собой американский Chrysler Sebring. Но спустя два года выпуск модели свернули. Также, как и все проекты по ее созданию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России планируют ввести семейный сертификат на первую машину.

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Ценное украшение — отличное настроение: китайский совет дня на пятницу, 2...

Последние новости

3:24
Третий ребенок? Агата Муцениеце шокировала фанатов заметно округлившимся животом
3:15
Ценное украшение — отличное настроение: китайский совет дня на пятницу, 2 июня
3:12
Движение вверх: как вырастет МРОТ в России в 2024 году
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
2:58
Принц Иордании Хусейн женился на девушке из Саудовской Аравии
2:40
В Минпромторге допустили возрождение автомобилей «Волга» к лету 2024 года

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
«Я английских газет не читаю»: Лавров ответил на слухи о переносе саммита БРИКС
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона
Названа причина, по которой контрнаступление Украины будет провальным

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023