В Минпромторге допустили возрождение автомобилей «Волга» к лету 2024 года

Горьковский автомобильный завод «ГАЗ» может снова начать выпускать машины под брендом «Волга», заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В ближайшее время производство определится с технологическим партнером.

Производство может начаться уже летом следующего года.

«Думаю, что потребуется время, коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. В ближайшее время они планируют определиться с технологическим партнером. К следующему лету, я думаю», — рассказал Мантуров журналистам.

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Первое поколение модели «Волга» начали выпускать в октябре 1956 года. Эту модель принято считать преемником «Победы». Легендарная «двадцать первая» выпускалась до 1970 года. Всего ГАЗ-21 за свою историю пережил три рестайлинга. После развала СССР были предприняты попытки выпускать новые модели «Волги». К примеру, в 2008 году стартовала сборка Volga Siber, которая представляла собой американский Chrysler Sebring. Но спустя два года выпуск модели свернули. Также, как и все проекты по ее созданию.

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