ВСУ начали применять тактику НАТО на запорожском направлении

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 16 0

Националисты используют советскую технику, но натовские боеприпасы, рассказал российский военный.

ВСУ начали применять тактику НАТО на запорожском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Украинские боевики на запорожском направлении применяют комбинированную тактику ведения боевых действий. Командир батальона «Крым» считает, что здесь видна как «советская школа», так и внедрение методов НАТО. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Уже внедрение (тактики НАТО — Прим.ред.), то есть смешанно. Другие попытки проведения атак», — отметил российский военнослужащий.

В большинстве случаев ВСУ применяют натовские боеприпасы, но используют военную технику времен СССР. Они также часто используют мобильные группы на пикапах, но рельеф местности не позволяет им «залететь», поэтому с нашими военными им сложнее.

До этого стало известно, что на южнодонецком направлении российские военные с помощью экипажа тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили два опорных пункта ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский снайпер заметил странное поведение в рядах ВСУ.

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