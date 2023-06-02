ВСУ начали применять тактику НАТО на запорожском направлении

Украинские боевики на запорожском направлении применяют комбинированную тактику ведения боевых действий. Командир батальона «Крым» считает, что здесь видна как «советская школа», так и внедрение методов НАТО. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Уже внедрение (тактики НАТО — Прим.ред.), то есть смешанно. Другие попытки проведения атак», — отметил российский военнослужащий.

В большинстве случаев ВСУ применяют натовские боеприпасы, но используют военную технику времен СССР. Они также часто используют мобильные группы на пикапах, но рельеф местности не позволяет им «залететь», поэтому с нашими военными им сложнее.

До этого стало известно, что на южнодонецком направлении российские военные с помощью экипажа тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили два опорных пункта ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский снайпер заметил странное поведение в рядах ВСУ.