Российский «Солнцепек» уничтожил два опорных пункта ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
ВС РФ нанесли упреждающие удары по скоплениям укронацистов.
В районе Великой Новоселки на южнодонецком направлении российские военные с помощью экипажа тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили два вражеских опорных пункта. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Так, огнем артиллерии был уничтожен слад боеприпасов ВСУ. Подразделения группировки «Восток» пресекли две вражеских попытки провести разведку боем.
Кроме того, расчетами зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Стрела-10» были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата украинских боевиков, передает РИА Новости.
Военнослужащие ВС РФ также нанесли удары по скоплениям ВСУ. В результате были уничтожены не только две боевые бронированные машины, грузовой автомобиль и пикап, но и живая сила неонацистских отрядов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ.
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