Боец не исключил, что это может быть следствием принятия наркотических веществ.

Украинские боевики порой ведут себя странно в зоне проведения специальной военной операции. Об этом РИА Новости рассказал снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг».

«Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел», — делится российский военнослужащий.

По его словам, такое поведение — отчаянное. Снайпер предполагает, что перед тем как идти в атаку, украинские боевики что-то принимали. По его мнению — это ненормально, и так быть не должно.

Информация о том, что боевики ВСУ могут принимать наркотические вещества, появлялась и раньше. Например, в прошлом году российские военные рассказывали, что украинские подразделения шли в атаки в Харьковской области под действием запрещенных веществ. А зимой этого года Минобороны РФ получило сведения о многочисленных фактах применения ВСУ психостимуляторов и других препаратов.

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