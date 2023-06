Музыкант планировал связать название композиции с одной из азиатских стран. Но почему?

Хит группы Queen «Bohemian Rhapsody» первоначально должен был называться «Mongolian Rhapsody». Об этом стало известно из черновиков Фредди Меркьюри, выставленных на торги аукционным домом Sotheby's, пишет Sky News.

Набросок текста был сделан карандашом на бланке уже прекратившей свое существование британской авиакомпании British Midland.

Артист оставил заметку на календаре за 1974 год, сама песня была записана на студии в августе 1975 года. Композиция, имевшая рекордную на то время продолжительность в почти шесть минут, девять недель возглавляла британские чарты и стала визитной карточкой коллектива.

На бумаге были указаны два варианта названий — один из них был перечеркнут. Отсылку к монголам на черновике можно увидеть лишь в первоначальном названии: слово больше не повторяется на странице и никак не объясняется.

Часть набросков соответствует тому, что впоследствии вошло в песню, но некоторые строки были заменены. Так, следующая сразу после вступления фраза «Mama, just killed the man…» в черновике отсутствует. Вместо нее лирический герой говорит, что идет на начавшуюся войну — «There’s a war began/ I’ve got to leave tonight/ I’ve got to stand and fight».

Начальная цена за 15 страниц с набросками написанных Меркьюри песен — 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около 1,5 миллиона долларов). Sotheby's планирует продать свыше 1,5 тысячи личных вещей звезды, аукцион состоится 6 сентября. На молоток выставлены одежда музыканта, произведения искусства, которые он коллекционировал, а также его черновики.

