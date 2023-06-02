В Подмосковье обнаружили крупный арсенал с десятками пистолетов и патронами

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 57 0

Силовики по подозрению задержали одного человека.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; Telegram / МВД МЕДИА; 5-tv.ru

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Сотрудники МВД и ФСБ обнаружили в Московской области крупный арсенал с десятками пистолетов, автоматов и патронами. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

«Задержан житель городского округа Лосино-Петровский, который подозревается в покушении на сбыт оружия и боеприпасов», — добавила она.

На участке задержанного силовики обследовали хозяйственную постройку, где обнаружили 21 пистолет, восемь автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, два револьвера и снайперскую винтовку. Экспертиза показала, что некоторое огнестрельное оружие еще пригодно для производства выстрелов.

«Также изъяты боеприпасы, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, более семи тысяч патронов различного калибра», — добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьями 30 и 222 УК РФ. Мужчину заключили под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области были найдены три тайника с боеприпасами, которые оставили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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