Умер звезда эпизода, актер из сериалов «Интерны» и «Глухарь» Валерий Громовиков

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Полина Долгова
Полина Долгова 127 0

Актер из «Интернов», «Глухарь» и «Не родись красивой» Валерий Громовиков умер в 77 лет

Умер звезда эпизода, актер из сериалов «Интерны» и «Глухарь» Валерий Громовиков

Фото: Кадр из сериала «Как я стал русским», 2015 г.

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В 2001 году ему присвоили звание заслуженного артиста.

Актер Валерий Громовиков умер в возрасте 77 лет. О трагедии сообщил Хабаровский ТЮЗ в Telegram-канале.

Детали смерти артиста не раскрываются. За плечами заслуженного артиста России 30-летняя служба в Хабаровском ТЮЗе и более 160 ролей в отечественном кино.

Телезрителю Громовиков запомнился эпизодическими, но яркими образами в «Интернах», «Глухаре», «Шифре-2», «Реальных пацанах» и множестве других рейтинговых проектах.

Громиков родился 6 марта 1946 года. Он окончил Хабаровский государственный институт искусств и культуры по специальности «режиссура драмы». В Хабаровском ТЮЗе он сыграл около четырех десятков ролей. А свою карьеру актера кино он начал с 2001 года. В то же время ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла звезда фильмов «Афоня» и «Гараж» Людмила Цветкова.

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