Опять без трофея: почему Кубок Стэнли снова не приедет в Россию

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

В НХЛ заявили, что Кубок Стэнли летом 2023 года снова не привезут в Россию

Опять без трофея: почему Кубок Стэнли снова не приедет в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Rene Johnston

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Российские хоккеисты не смогут провести с наградой заветные 24 часа.

Игроки из России снова не смогут привезти легендарный Кубок Стэнли в свою страну. По словам заместителя комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билла Дэйли, летом 2023 Кубок все еще под запретом для России. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

«Нет, Кубок Стэнли не смогут привезти этим летом в Россию», — заявил Дэйли.

В финале Кубка Стэнли сыграют «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс», за которые выступают российский вратарь Сергей Бобровский и форвард Иван Барбашев. При победе любой из команд трофей достанется хоккеисту из России.

«День с кубком» — одна из ярчайших традиций в лиге. Ее суть в том, что каждый причастный к победе команды имеет право на 24 часа с трофеем в любой точке планеты. Обычно хоккеисты везут Кубок Стэнли на родину.

В 2018 году после победы «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сначала отдыхал с кубком в столице США (купался с ним в бассейне, танцевал в клубах и возил с собой на шашлыки), а затем привез трофей в родную Москву.

Чуть позже свои 24 часа получил и другой нападающий «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов. Он привез кубок в родной Челябинск, и жители города на протяжении нескольких часов могли сфотографироваться с игроком и легендарным трофеем.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Александр Овечкин вошел в рейтинг лучших хоккеистов века.

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