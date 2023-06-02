Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в Калужской области в 2023 году

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 9 0

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Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в Калужской области в 2023 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в текущем году в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Во-первых, место проведения изменится. Во-вторых, фестиваль откладывается — переносим „Нашествие“ в Калужской области на 2024 год», — написал он.

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