Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в Калужской области в 2023 году

Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в текущем году в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Во-первых, место проведения изменится. Во-вторых, фестиваль откладывается — переносим „Нашествие“ в Калужской области на 2024 год», — написал он.