Забастовки и жертвы: новые данные о трагедии на железной дороге в Греции

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Число жертв железнодорожной трагедии в Греции возросло до 43

Забастовки и жертвы: новые данные о трагедии на железной дороге в Греции

Фото: www.globallookpress.com / Vasilis Ververidis

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Профсоюзы говорят, что их просьбы о наборе сотрудников и внедрении современных технологий безопасности постоянно игнорируются начальством.

Количество погибших в Греции при столкновении поездов увеличилось до 43 человек, в том числе насчитывается много тех, кто пропал без вести, есть раненные в критическом состоянии. Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что по заявлению властей, количество жертв может увеличиться, потому что поисковые работы продолжаются до сих пор, спасатели ведут работу круглосуточно, данные постоянно меняются.

О железнодорожной трагедии стало известно накануне. В Греции пассажирский поезд следовал по маршруту Афины — Салоники, но столкнулся с грузовым составом. В результате происшествия несколько вагонов сошли с рельсов, их отбросило до 100 метров от путей. После катастрофы разгорелось пламя, некоторые пассажиры не смогли выйти из вагонов.

Стоит отметить, что из-за вчерашней чудовищной беды греческие железнодорожники проводят забастовку. Профсоюзы говорят, что их требования о наборе персонала, улучшения качества обучения и продвижения современных технологий безопасности — всегда игнорировались. Так происходит до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Греции арестовали начальника станции после железнодорожной катастрофы.

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