Авербух рассказал о восстановлении Костомарова: «Настоящий боец»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 42 0

Авербух назвал Костомарова настоящим бойцом и сильным человеком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva; 5-tv

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Вот уже почти полгода фигурист переживает жуткие испытания. Но коллеги, друзья и близкие отмечают — сила духа у спортсмена поможет ему выкарабкаться.

Российский фигурист и режиссер ледовых шоу Илья Авербух рассказал, как себя чувствует его коллега Роман Костомаров. Спортсмен почти полгода находится в больнице. За это время ему пришлось пройти немало испытаний. Но спортсмен не теряет силу духа и продолжает бороться за свою жизнь.

«Рома — настоящий боец. Мы с Ромой на постоянной связи. Общаемся, поддерживаем друг друга, он очень сильный человек. Так что все будет хорошо. Уверен, все вместе мы со всем справимся», — сказал Авербух в комментарии для 5-tv.ru в День ГУМовского мороженого.

Костомаров попал в больницу после новогодних праздников. Его госпитализировали с пневмонией, а дальше болезнь развивалась стремительно: аппарат ИВЛ, ЭКМО, сепсис, гангрена, ампутация конечностей. Несколько месяцев его состояние оценивалось как тяжелое, однако потом в лечении появилась положительная динамика, фигурист пошел на поправку.

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После улучшения самочувствия его стали готовить к установке протезов. Однако в конце мая стало известно, что протезирование решили отложить. Всему виной — долгое заживление культи и слабые мышцы.

День ГУМовского мороженого состоялся традиционно 1 июня. В этот день звезды шоу-бизнеса, театра и кино встали за прилавок в качестве мороженщиков и продавали сладкие десерты всем желающим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит российским звездам невнимательность к здоровью.

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