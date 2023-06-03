В РФ из Парагвая экстрадируют бандита, скрывавшегося за границей более 20 лет

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 407 0

Преступник сбежал из России в начале нулевых после серии убийств бизнесменов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko; Telegram / genprocrf; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Находившего с 2001 года в международном розыске Андрея Андреева экструдируют из Парагвая в Россию. Мужчина обвиняется в нескольких преступлениях — убийствах, кражах, бандитизме, похищении людей и других. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.

В конце 90-х Андреев был участником одной вооруженной преступной группы, действовавшей на территории Петербурга, в начале нулевых вступил в другую. По версии следствия, находясь в составе второй, он совершил несколько убийств, сопряженных с вымогательством и похищением предпринимателей.

После того как он был объявлен в федеральный розыск, сбежал из страны. Сначала он скрывался в Аргентине, потом уже в Парагвае. Там он продолжил бандитскую деятельность — занялся незаконным оборотом наркотиков. Однако был пойман местной полицией и приговорен судом к 12 годам лишения свободы.

«И вот спустя 22 года Генпрокуратуре России удалось добиться экстрадиции беглеца», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; Telegram / genprocrf; 5-tv.ru

Кроме того, вместе с Андреевым по требованию Генпрокуратуры будет экстрадирован еще один россиянин Роман Морозов, который обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в 2018–2019 годах в Волгограде он, являясь владельцем ломбарда, наживался на клиентах, ущерб от его действий составил 11 миллионов рублей. В марте 2021 года Морозова объявили в международный розыск, а в сентябре он был задержан в Парагвае.

В сопровождении спецконвоя Андреев и Морозов будут доставлены транзитом через Бразилию и Турцию в Москву.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

2:20
«Танцуй и радуй нас всех»: Филипп Киркоров поздравил отца с 91-летием
1:58
Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 207
1:39
В РФ из Парагвая экстрадируют бандита, скрывавшегося за границей более 20 лет
1:04
Наталья Бочкарева раскрыла имя новорожденного ребенка: «Назвала в честь святого»
0:50
Родительский контроль: как защитить детей в интернете
0:35
В России запретили использовать авто с шинами не по сезону

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
«Двух хватает»: Подольская поделилась подробностями о семейной жизни
«Они — тандем»: как Татьяна Буланова познакомилась с молодым мужем-бизнесменом
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео