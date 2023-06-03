Путин выразил соболезнования премьеру Индии в связи с крушением поездов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Глава государства добавил, что разделяет скорбь тех, кто потерял своих близких.

Путин выразил соболезнования премьеру Индии в связи с крушением поездов

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования премьеру Индии Нарендре Моди в связи с происшествием в штате Орисс. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло вечером 2 июня у города Баласор в штате Одиша. По предварительным данным, пассажирский поезд, отправившийся из Бангалора в Калькутту, столкнулся с другим пассажирским составом. Из-за сильного удара несколько вагонов упали на соседние пути и спустя некоторое время в них врезался скорый поезд «Коромандельский экспресс», следовавший из Калькутты в Ченнаи.

По информации местных СМИ, на данный момент в ловушке в искореженных вагонах могут находиться несколько сотен человек. Спасательная операция все еще продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 288.

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