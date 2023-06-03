Позвони мне, позвони: у Пентагона не получается связаться с Пекином

В Америке очень серьезно относятся к теме контроля вооружений, но диалог все никак не состоится.

Китай отказывается отвечать на звонки США по вопросу контроля за вооружениями и выработки новых соглашений. Об этом заявил на конференции в Сингапуре шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, в Штатах крайне серьезно относятся к этой теме.

«Что касается конкретных контактов с КНР по вопросу контроля над вооружениями, то эту тему необходимо обсуждать. Как только они ответят на наш телефонный звонок, мы это сделаем», — заявил Остин.

Отношения между Китаем и США резко испортились в августе прошлого года. Тогда экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Пекин резко осудил этот визит, поскольку закономерно считает островное государство своей провинцией и противостоит местному сепаратизму. США, хоть официально и признают доктрину «одного Китая», все равно решили пойти на обострение. Затем в небе над США заметили и сбили огромный китайский аэростат, что еще больше обострило отношения между странами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как глава ЦРУ тайно приехал в Китай для встречи с разведчиками.