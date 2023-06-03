Позвони мне, позвони: у Пентагона не получается связаться с Пекином

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Шеф Пентагона Остин: Пекин не отвечает на звонки США по вопросу контроля за вооружениями

Позвони мне, позвони: у Пентагона не получается связаться с Пекином

Фото: www.globallookpress.com / Guenter Fischer

Читайте нас в: Дзен Новости

В Америке очень серьезно относятся к теме контроля вооружений, но диалог все никак не состоится.

Китай отказывается отвечать на звонки США по вопросу контроля за вооружениями и выработки новых соглашений. Об этом заявил на конференции в Сингапуре шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, в Штатах крайне серьезно относятся к этой теме.

«Что касается конкретных контактов с КНР по вопросу контроля над вооружениями, то эту тему необходимо обсуждать. Как только они ответят на наш телефонный звонок, мы это сделаем», — заявил Остин.

Отношения между Китаем и США резко испортились в августе прошлого года. Тогда экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Пекин резко осудил этот визит, поскольку закономерно считает островное государство своей провинцией и противостоит местному сепаратизму. США, хоть официально и признают доктрину «одного Китая», все равно решили пойти на обострение. Затем в небе над США заметили и сбили огромный китайский аэростат, что еще больше обострило отношения между странами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как глава ЦРУ тайно приехал в Китай для встречи с разведчиками.

+7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.88
-0.09 87.10
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:20
Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление
14:10
«Выглядит опухшей»: у Ваенги заподозрили проблемы со здоровьем из-за нового фото
14:05
Умер Филипп Поццо ди Борго — прототип главного героя из фильма «1+1»
13:55
Позвони мне, позвони: у Пентагона не получается связаться с Пекином
13:43
«Городская уха»: шеф-повар Ивлев проведет мастер-класс в Москве
13:23
Россия готова противостоять попыткам Запада устроить кризис в стране

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
Автор песни «Бухгалтер» Виталий Окороков госпитализирован в Москве
В Петербурге произошло массовое ДТП с участием 12 машин — первые кадры
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео