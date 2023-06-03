«Выглядит опухшей»: у Ваенги заподозрили проблемы со здоровьем из-за нового фото

В конце апреля певица перенесла концерты в трех городах из-за серьезной болезни — она пожаловалась, что не может петь. За пару месяцев до этого знаменитость болела 17 дней подряд.

Поклонники певицы Елены Ваенги заподозрили, что у нее возникли проблемы со здоровьем. На новом фото, которое опубликовала «Экспресс газета», знаменитость сложно узнать.

«Артистка выглядит несколько опухшей: ее шея на фото оказалась заметно больше, чем обычно», — отмечает издание.

Снимок вскоре облетел сообщества фанатов певицы. В комментариях начали выдвигать разные версии того, почему Елена Ваенга выглядит непохоже на саму себя.

«Выглядит больной, может, простыла?»

«Я также отекаю, когда днем посплю»;

«Ракурс не самый удачный, но все равно нравитесь», — написали поклонники.

Но как только саму публикацию и внешность певицы на ней начали активно обсуждать в сети, фотография исчезла из сторис Ваенги.

В конце апреля Елена Ваенга сообщила о серьезной болезни. Она пожаловалась, что потеряла возможность петь, и перенесла концерты в трех городах.

«Простите меня, пожалуйста, дорогие зрители. Я опять заболела. Петь невозможно», — написала тогда звезда шансона.

Причем незадолго до этого певица уже жаловалась на здоровье. Как сообщал 5-tv.ru, в начале марта Елена Ваенга сообщила о выздоровлении после затянувшейся на 17 дней болезни.