Сильно похожа на бывшую: сын Муравьевой женился на молодой копии экс-супруги

Новой избраннице звездного наследника 24 года.

Почти восемь месяцев назад младший сын звезды советского фильма «Москва слезам не верит» Ирины Муравьевой Евгений Эйдлин и его 32-летняя супруга актриса Вероника Делион приняли решение расторгнуть брак. Мужчина долго не скучал и быстро нашел замену бывшей возлюбленной. Его новой женой стала 24-летняя Полина Ефанова. Многие отмечают, что девушка сильно похожа на экс-супругу Эйдлина — такая же жгучая темноволосая брюнетка. Фото можно посмотреть у издания StarHit.ru.

О проблемах в браке Эйдлин и Делион не распространялись публично. О них знали только самые близкие. Бракоразводный процесс прошел в Хамовническом районном суде — инициатором выступил 40-летний Евгений.

«Женя подал на развод еще в начале июня прошлого года», — поделилось окружение пары.

Евгений Эйдлин. Фото: Instagram* / evgeny_eydlin

Всего Эйдлин с Делион прожил шесть лет. В браке они родили сына, который получил имя в честь дедушки Леонида.

Бывшая невестка Ирины Вадимовны ушла в работу, она активно играет в спектаклях. В отличие от счастливого бывшего мужа, женщина не распространяется о личной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муравьева объяснила, почему ее не взяли ни в один ВУЗ.

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