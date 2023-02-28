«Мечта не исполнилась»: Муравьева объяснила, почему ее не взяли ни в один ВУЗ

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 283

Ирина Муравьева назвала застенчивость причиной ее неудач в начале карьеры

«Мечта не исполнилась»: Муравьева объяснила, почему ее не взяли ни в один ВУЗ

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая артистка долгое время составляла план, как достичь своей главной цели.

Актрисе Ирине Муравьеве, сыгравшей в культовом фильме «Москва слезам не верит» недавно исполнилось 74 года. Сейчас у легендарной красавицы множество поклонников, фанаты ценят ее за исключительный талант и высокий профессионализм. Однако мало кто знает, что вначале ее карьера складывалась не лучшим образом, да и в школьные годы блондинка не питала страсти к кинематографу.

«В какой-то период жизни я хотела стать учительницей — сначала начальных классов, потом старших. А сейчас думаю: какое счастье, что моя мечта не исполнилась! Не уверена, что у меня хватило бы совести и терпения работать в школе», — приводит слова знаменитости издание 7Дней.ru.

После получения аттестата о среднем образовании москвичка Муравьева четко решила — будет поступать в театральный институт. Ирина Вадимовна подала документы во множество ВУЗов, однако ее нигде не приняли. По словам артистки, причиной неудач стала ее природная застенчивость.

Несмотря на череду провалов, будущая актриса не стала отказываться от мечты. Целый год красавица проработала в библиотеке и параллельно готовила программу для поступления в театральное учреждение.

В итоге Муравьевой повезло — при Центральном детском театре (теперь это РАМТ — Прим. ред.) открылась студия, там обучали актерскому мастерству. В новое управление принимали только москвичей, поэтому юной Ирине Вадимовне удалось пробиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую самую неприятную роль пришлось сыграть Муравьевой.

-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
75.43
0.72 79.62
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
США против: в Госдепе прокомментировали отношения Китая и России
9:40
Тяжелые переговоры: Сербия и Косово идут навстречу друг другу
9:22
«Дорогого стоит»: Жена Малинина высказалась о женихе дочери и показала его лицо
9:10
Германия назвала срок отправки на Украину первых танков «Леопард»
8:58
Россия — Азербайджан: в разработке ряд крупных проектов, выгодных двум странам
8:47
«Свобода слова» по-европейски: польского пенсионера судят за поддержку России

Сейчас читают

Полковник Литовкин раскрыл первый сигнал, предвещающий скорое завершение СВО
"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд
Онкология и другие болезни: европейцы очень скоро ощутят последствия взрывов СП
Путин назвал самое главное условие для победы России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица
Что запрещено по закону делать и сажать на даче — видео