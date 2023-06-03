Волчий аппетит может свидетельствовать о серьезных проблемах в организме.

Известный визажист страны и звезда соцсетей Гоар Аветисян совершила невозможное. Она одержала победу над собой — набрала и сбросила 180 кг меньше чем за три года. Ради достижения идеальной фигуры девушка сидела на жестких диетах, занималась спортом и даже легла под нож. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в комментарии 5-tv.ru, какие могут быть последствия такого резкого изменения веса и действительно ли, если сделать липосакцию, то жир потом никогда не вернется?

При липосакции удаляются жировые клетки, которые у нас закладываются сначала в детстве, потом еще и в подростковом возрасте. Не зря говорят, что нельзя раскармливать маленьких детей, поскольку тем самым увеличивается количество этих жировых клеток, которые потом человек будет нести всю жизнь.

«Когда удаляются жировые ткани, то жиру потом просто негде отложиться. Но есть сведения, что компенсаторно все равно если человек начинает есть, то какое-то количество жировых клеток все равно появляется, потому что жиру все равно нужно куда-то откладываться», — делится Соломатина.

При этом, эксперт отмечает, что у каждого человека это индивидуально: у кого-то жировые клетки растягиваются очень сильно, у кого-то меньше. Но, радоваться рано, поскольку этот жир будет откладываться в печень, вызывая гипотозы, развитие соединительной ткани, сам орган перестает нормально выполнять свою функцию. А дальше, словно по цепочке развиваются уже более страшные заболевания.

Поэтому с одной стороны в ситуации с Гоар Аветисян липосакция помогает, но важно понимать, что жир — это не просто какой-то неприятный побочный продукт нашей жизнедеятельности, ведь оказывает сильное воздействие на весь наш организм. Поэтому стоит понимать, почему и из-за чего происходит такой быстрый и неконтролируемый набор веса.

«Неосознанный бешеный волчий аппетит означает, что в организме есть какие-то проблемы. Иногда это может быть еще ожирение вторичное. Это когда есть проблема, которая как побочный эффект по цепочке вызывает накопление такой жировой ткани», — рассказывает диетолог.

Во время похудения многие прибегают к экстремальным диетам, которые очень опасны, ведь одно дело, когда человек сбрасывает пять-десять килограмм, ведь это не так заметно для организма. А другое дело, когда уходит уже большой вес, тогда худеть необходимо под надзором специалистов, чтобы потом не возникли более серьезные заболевания. А то лишний вес «покажется просто цветочками».

Елена Соломатина напоследок отметила, что за два года можно также сильно сбросить вес, как это сделала блогер Аветисян, но важно худеть грамотно, чтобы еще сильней не навредить своему организму.

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