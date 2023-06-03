Правительство РФ разрешило заход иностранных судов в порт Тикси в Якутии

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Алексей Панков
Алексей Панков 12 0

Порт Тикси в Якутии станет международным

Правительство РФ разрешило заход иностранных судов в порт Тикси в Якутии

Фото: © РИА Новости / Алексей Курбатов

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Подобное решение позволит создать условия для запуска строительства глубоководного хаба в районе села Найба.

Для захода зарубежных судов был открыт Порт Тикси на побережье моря Лаптевых. Такая информация появилась в Telegram-канале правительства России.

«Порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, станет международным и откроется для захода иностранных судов», — сообщается в публикации.

Отмечается, что открытие порта создаст условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Грузооборот может составить около 30 миллионов тонн в год. Также реализация проекта поспособствует появлению новых рабочих мест, созданию новых перевалочных мощностей и развитию Северного морского пути.

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