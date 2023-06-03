Горько! Алена Косторная и Георгий Куница подали заявление в ЗАГС

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Аделина Ким
Аделина Ким 34 0

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница расписались в ЗАГСе

Горько! Алена Косторная и Георгий Куница подали заявление в ЗАГС

Фото: Instagram* / georgy_kunitsa13

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Дата свадьбы спортсменов пока неизвестна.

В мире фигурного катания пару Алены Косторной и Георгия Куницы считают одной из самых красивых в России. Совсем недавно фигуристы порадовали поклонников и объявили о помолвке. 3 июня молодые люди опубликовали в социальных сетях фото из ЗАГСа и рассказали о том, что расписались.

Спортсмены знали друг друга давно, но теплые чувства между ними возникли после репетиции в Санкт-Петербурге. Там они гуляли на свежеем воздухе, а потом поцеловались. Год назад влюбленные перестали скрывать свои отношения, а в мае 2023 года сделали серьезный шаг. Георгий встал на одно колено и сделал предложение Алене.

Сегодня фигуристы отправились в ЗАГС, чтобы подать заявление. Звезды опубликовали счастливые фото, на которых они позируют в белых рубашках.

«И в загс успели, и чемоданы собрали», — написала в своем блоге Алена Косторная.

Поклонники тут же поддержали своих кумиров и принялись поздравлять пару с таким важным событием. Некоторые даже спросили, когда молодожены будут справлять свадьбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигуристка Алена Косторная перенесла тяжелую операцию на бедре.

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