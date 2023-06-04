Верующие собрались у храма Христа Спасителя для поклонения «Троице»

В храм Христа Спасителя начали пускать прихожан, желающих увидеть «Троицу» Андрея Рублева. На кадрах, опубликованных «Известиями», заметно, что прихожане выстроились в длинную очередь, чтобы поклониться иконе.

В новое место икону доставили на специальных автомобилях, оборудованных пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности. Уже в храме «Троицу» поместили в специальную капсулу, которая поддерживает режим необходимой влажности.

Подойти к ней можно ежедневно с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. По воскресеньям — после литургии. В Храме икона пробудет до 18 июня, после ее отправят на реставрацию. 4 июня литургию проводит глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл.

Икону «Троица» выставят в храме Христа Спасителя на две недели

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение о возращении образа церкви было принято президентом РФ Владимиром Путиным. «Троица» является одним из шедевров русского иконописного искусства. Она была написана Андреем Рублевым в начале XV века для Троицкого монастыря.