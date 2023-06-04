Верующие собрались у храма Христа Спасителя для поклонения «Троице»

|
Алексей Панков
Алексей Панков 18 0

Некоторые годами мечтали увидеть знаменитое творение Андрея Рублева. Патриарх Кирилл возглавил литургию.

Верующие собрались у храма Христа Спасителя для поклонения «Троице»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В храм Христа Спасителя начали пускать прихожан, желающих увидеть «Троицу» Андрея Рублева. На кадрах, опубликованных «Известиями», заметно, что прихожане выстроились в длинную очередь, чтобы поклониться иконе.

В новое место икону доставили на специальных автомобилях, оборудованных пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности. Уже в храме «Троицу» поместили в специальную капсулу, которая поддерживает режим необходимой влажности.

Подойти к ней можно ежедневно с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. По воскресеньям — после литургии. В Храме икона пробудет до 18 июня, после ее отправят на реставрацию. 4 июня литургию проводит глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл.

Икону «Троица» выставят в храме Христа Спасителя на две недели

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение о возращении образа церкви было принято президентом РФ Владимиром Путиным. «Троица» является одним из шедевров русского иконописного искусства. Она была написана Андреем Рублевым в начале XV века для Троицкого монастыря.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.88
-0.09 87.10
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:48
Травма, из-за которой мог лишиться жизни и карьеры: трагедия Брюса Дерна
11:30
Оранжевый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за портящейся погоды
11:12
Сильно похожа на бывшую: сын Муравьевой женился на молодой копии экс-супруги
11:01
Гладков: ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области
10:57
Верующие собрались у храма Христа Спасителя для поклонения «Троице»
10:45
По методичкам исламистов: Запад разочаровался в Киеве после атаки БПЛА на Москву

Сейчас читают

Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна
«Фантастика»: Авербух и Арзамасова трогательно рассказали о знакомстве сына с их питомцами
Резкий маневр китайского корабля против эсминца США близ Тайваня попал на видео
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео