Условия Турции выполнены: Швеция имеет все шансы вступить в НАТО

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Швеция выполнила условия Турции и имеет все шансы вступить в НАТО

Условия Турции выполнены: Швеция имеет все шансы вступить в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery/Tt

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Альянс, Анкара и Стокгольмом проведут проведут встречу для решения вопроса совсем скоро.

Швеция выполнила все условия, которые перед ней поставила Турция. Теперь страна имеет все шансы вступить в НАТО.

12 июня состоится встреча между Анкарой, Стокгольмом и Североатлантическим альянсом. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в Альянс еще летом 2022 года. 28 из 30 стран дали свое добро. Против были только венгры и турки. Анкара выдвинула требования, чтобы членов Рабочей партии Курдистана, которые скрываются Скандинавии передали Турции.

Позднее Венгрия одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО. Затем это сделали и в Анкаре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Румынии 29 мая должны были пройти масштабные учения стран НАТО. Участие приняли десять тысяч солдат из 13 государств. Об этом сообщили в минестерстве обороны Румынии.

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