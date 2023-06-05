Турция с 1 июля повысит стоимость прохода кораблей через черноморские проливы

С 1 июня Турция повысит плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3%. Такое сообщение опубликовало местное издание Aydinlik со ссылкой на циркуляр главного управления по морским вопросам при Минтрансе Турции.

Теперь с каждого судна будут взимать 4,42 доллара (около 357 рублей по текущему курсу) за чистый тоннаж торгового судна. В этом году страна может заработать порядка 900 миллионов долларов (более 73 миллиардов рублей по текущему курсу). В предыдущие годы страна зарабатывала порядка 160–170 миллионов долларов (12,7-13,8 миллиардов рублей по текущему курсу).

«Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры объявило о новом положении в коэффициентах налогов и сборов, уплачиваемых за беспосадочный проход через турецкие проливы», — сообщают журналисты.

Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре. Именно этот документ регулирует судоходство в проливе. Изначально валюта приравнивалась к 0,8 доллара, но в октябре прошлого года стоимость выросла до 4,08 доллара.

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