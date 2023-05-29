Кричали до утра: как Турция отреагировала на победу Эрдогана

Президент пообещал еще больше усилить позиции страны.

Век Турции анонсировал этой ночью Реджеп Тайип Эрдоган после своей победы на выборах. Во втором туре он набрал свыше 52% голосов.

А это значит, что в ближайшие пять лет именно он будет отвечать за курс страны. Но не только — Анкара уже давно играет особую роль в мировых процессах, часто выступая в дипломатической роли в самых сложных конфликтах. Турецкого коллегу уже поздравил президент России Владимир Путин. А как праздновали победу на родине Эрдогана — наблюдал корреспондент Виктор Синеок.

Обычный понедельник, будто и не было выборов вчера и нескольких недель напряженной политической борьбы. С тем, что Турция с прошлым лидером пойдет по прежнему пути, кажется, смирились его противники.

А сторонники просто радоваться устали. Обычно бурной реакции проигравшей стороны здесь не случилось.

Проигрыш приняли спокойно, хотя шанс победить был. Столица — Анкара — и крупные мегаполисы проголосовали против Эрдогана.

Даже в Стамбуле он набрал меньше голосов, чем его оппонент. Этот город играл ключевую роль в выборах — во многом потому, что это экономический центр и здесь расположен Босфор.

Вот эту картину можно наблюдать здесь каждый вечер — очередь из кораблей, которые готовятся пройти пролив ночью. Это караван из Мраморного моря в Черное: то есть, часть этих сухогрузов и контейнеровозов везут товары в Россию.

И этот канал поставок оппозиционный кандидат собирался перекрыть: Кемаль Кылычдароглу обещал присоединиться к санкциям против России. Многие считают, что на этом он и потерял голоса. Но результаты он не оспаривает, хотя, конечно, им не рад.

«Мы еще больше усилим позиции Турции, создав международный хаб. Господин Путин повторил в своем поздравлении мысль о создании этого проекта во Фракии. И хаб там будет!» — сказал Эрдоган.

Это часть главного обращения турецкого лидера к сторонникам с балкона резиденции в Анкаре. На площади — 320 тысяч человек, а перед ними — официальный победитель, которого поздравили лидеры ведущих мировых держав.

Со вторым эшелоном получилось, правда, не очень. Польский президент по ошибке обратился в соцсетях к тезке турецкого президента — футбольному болельщику, однако потом исправился. За масштабными праздничными гуляниями эту ошибку заметили не все.

Стамбул начал греметь еще до окончания подсчета голосов. На улицах смешались в кучу машины, люди — многие кричали до утра.

А на мосту мучеников развернули огромный баннер с популярным у многих фото Эрдогана, где он в куртке пилота и темных очках. Потом изображение спокойно сняли и вернулись к обычной турецкой жизни.