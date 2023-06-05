Индийские молодожены умерли в первую брачную ночь

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Алексей Панков
Алексей Панков 204 0

India Today: молодожены в Индии умерли от сердечного приступа в первую брачную ночь

Индийские молодожены умерли в первую брачную ночь

Фото: www.globallookpress.com / Frank Bienewald

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Врачи сообщили о необычной причине смерти.

В индийском штате Уттар-Прадеш в брачную ночь умерли двое молодоженов. Трагичной новостью поделилось издание India Today.

Сообщается, что молодые люди сыграли свадьбу в одной из деревень района Бахраич. После торжества двадцатидвухлетний молодой человек и его двадцатилетняя возлюбленная уединились в комнате. Однако утром близкие обнаружили лишь их бездыханные тела.

Как показали результаты судмедэкспертизы, причиной смерти стал сердечный приступ. Но что именно их вызвало сразу у двух людей, не сообщается. Тела молодого человека и девушки были кремированы.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция смогла установить личность женщины, тело которой обнаружили в сундуке 53 года назад. Погибшей оказалась мать пятерых детей Сильвия Атертон. На момент гибели женщине был 41 год.

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Индийские молодожены умерли в первую брачную ночь

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