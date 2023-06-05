В Киргизии заявили о задержании подозреваемых в попытке госпереворота

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 28 0

Kaktus.media: в Киргизии задержали подозреваемых в попытке госпереворота

В Киргизии заявили о задержании подозреваемых в попытке госпереворота

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Информацию распространяют местные издания. Что известно к этому моменту?

Массовые задержания якобы участников государственного переворота проводят спецслужбы в Киргизии. Об этом сообщило местное информагентство kaktus.media со ссылкой на свои источники.

Также в социальных сетях стали появляться видео задержаний, предположительно, в частном секторе Бишкека. При этом официальной информации пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, Запад готовит силовой сценарий смены власти в республике. По его словам, в Польше, Литве и на Украине проходит обучение членов незаконных вооруженных формирований.

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