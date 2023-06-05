«Обстоятельный разговор»: Путин отметил роль женщин в обеспечении безопасности России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Путин: женщины достойно проявляют себя в творчестве, здравоохранении и науке

«Обстоятельный разговор»: Путин отметил роль женщин в обеспечении безопасности России

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

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Сегодня представительницы прекрасного пола реализуют в жизнь масштабные проекты на благо страны.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам Первого форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока, в которой отметил особую роль дам в жизни страны. Сообщение появилось на сайте Кремля.

По словам Путина, форум, проходящий в Санкт-Петербурге, был создан для «серьезного, обстоятельного разговора о роли женщин в жизни государства и общества, защите их прав и законных интересов, создании условий для личностного роста».

Российский лидер отметил, что сегодня женщины трудятся в разных сферах — от здравоохранения до бизнеса. Они эффективно решают профессиональные проблемы, уделяют огромное внимание реализации гуманитарных, просветительских, благотворительных инициатив.

«И конечно, особо отмечу участие женщин-военнослужащих в обеспечении безопасности и национальных интересов России», — подчеркнул Путин.

В заключение президент выразил уверенность на успешное проведение форума и заверил, что власти в будущем будут продолжать поддерживать масштабные проекты, направленные на социально-эономическое благополучие страны, а также на сбережение семейных ценностей и обычаев народов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин встретился с самыми большими семьями в России.

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