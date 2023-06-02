Традиционные ценности: Путин встретился с многодетными семьями

Президент РФ Владимир Путин встретился с самыми большими семьями в России. В одной из них воспитывают 11 детей! Разговор был и серьезным, например, о мерах поддержки, и не очень. Детям, которым довелось увидеть вот так близко главу государства, было очень интересно поговорить с ним про Деда Мороза и про распорядок дня. Так что из материала нашего корреспондента Георгия Гривенного мы узнаем — и какую работу по многодетным президент потребовал ускорить, и сколько он спит.

В доме многодетной семьи Кравцовых из Смоленской области сегодня актуальна не только медаль «Родительской», но и награды воинской славы. Отец семерых детей, Григорий Александрович, вот уже несколько месяцев — участник спецоперации. Был ранен, прошел три госпиталя, но прямо сейчас снова хочет вернуться на фронт.

«Если бы мой муж принял другое решение, он никогда бы не был моим мужем. Потому что когда твоей стране, когда твоей Родине нужна помощь, ты иначе поступить не можешь», — говорит Олеся Кравцова, кавалер ордена «Родительская слава».

Именно разговором с Кравцовыми Владимир Путин открывает традиционную встречу с многодетными семьями. Сначала, правда, берет слово шестой ребенок в семье — Елисей. Одновременно поэт и дзюдоист.

«Мой любимый президент, учитель, мне 10 лет, я гибкий путь учу и буду непременно победитель, передняя подсечка — мой конек, броски через бедро люблю и спину», — прочитал стихи мальчик.

«Что хочу сказать, в литературном творчестве команду „хаджимэ“ ты уже выполнил, могу только сказать „йоши“ — продолжай в таком же духе, и пожелаю тебе успехов и в творчестве, и на спортивных аренах», — обратился к Елисею президент.

А потом все внимание — главе семьи и бойцу спецоперации. Путин в курсе, что Григорий Кравцов хочет вернуться в свое подразделение после длительной реабилитации.

«Вы уже сделали то, что могли, и я посмотрел, у вас хорошее образование, специальность. Если вы хотите остаться как бы в системе Министерства обороны, мы легко это сделаем без всяких сомнений», — сказал глава государства.

Собрав на эту встречу многодетные семьи со всей страны, Владимир Путин преследовал не только «праздничные» цели. Для главы государства было крайне важно узнать, как работают меры поддержки материнства и детства, на которые в последние годы направляется все больше средств из бюджетов всех уровней.

«В регионах до сих пор сохраняются разные подходы к тому, какие именно семьи считать многодетными. Это практически такой, казалось бы, бытовой вопрос, но тем не менее он имеет большое значение на практике в жизни. Я уже поручал правительству установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне и прошу своих коллег ускорить эту работу», — сказал Путин.

Диалоги на самые разные темы: семьи рассказывают президенту, что дети благодаря пособиям, бесплатному проезду на общественном транспорте могут посещать и спортивные секции, музыкальные школы, развиваться всесторонне. В семье Шишкиных из Адыгеи — 11 детей, едва умещаются на двух огромных диванах в комнате, а когда начинают все месте музицировать и рисовать — это целый концертный зал.

«Значит, мы на правильном пути. Для нас это волнительно. Для нас это очень много значит. Значит, наш труд оценен, все правильно», — отметила Елизавета Шишкина, кавалер ордена «Родительская слава».

Родители, правда, редко высыпаются с такой нагрузкой. И поэтому вопрос от семьи Ильиных из Архангельской области: «А как с режимом сна у Путина?»

«Сплю немного, наверное, шесть-семь часов, но сегодня правда спал гораздо меньше, так получилось. Вот один из наших императоров как-то на вопрос, сложно ли управлять такой огромной страной Россией, он сказал: „Управлять Россией совсем несложно, но абсолютно бесполезно“. С тех пор очень многое изменилось, а другой государственный деятель, у него была сложная судьба, интересный был человек, он как-то сказал: „Россия напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует“. Вот должен сказать, что здесь я поспорил бы с автором этих слов, потому что в России хоть и управляется напрямую Богом, но понятно, что она существует за счет наших людей, за счет таланта наших людей», — отметил президент.

И всех участников сегодняшней встречи, которая прошла в виртуальном формате, Путин приглашает в Кремль, чтобы российские большие семьи могли лично оценить большой масштаб родной страны.