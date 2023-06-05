Уникальная находка: в Павловском музее-заповеднике обнаружили реликвию

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В Павловском музее-заповеднике реставраторы нашли старинный веер

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Вещью вполне могла пользоваться императрица Мария Федоровна.

Тайну французского столика случайно раскрыли в Павловском музее-заповеднике. Между столешницей и ящиком нашли застрявший веер — пролежал он там примерно два столетия.

Восьмиугольный экран из красного дерева, шелка и тончайшей бумаги хорошо сохранился. В центре — изображение бытовой сцены в доме бочара, по краям — орнамент из насыпной шерсти.

Цифры на находке сверили с описью и выяснили, что это — один из двух коллекционных вееров. В императорской спальне они появились не позднее 1824 года. Так что веером вполне могла пользоваться императрица Мария Федоровна.

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