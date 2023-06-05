В Еврокомиссии предложили ввести маркировку контента, произведенного ИИ

В Еврокомиссии выступили с предложением маркировать контент, созданный искусственным интеллектом. Об этом сообщила замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Как передает ТАСС, представители Еврокомиссии также хотят проверить работу социальной сети Twitter, которая приняла решение выйти из европейского кодекса поведения в цифровом пространстве, за что могут быть введены санкции. По словам Юровой, тем самым компания выбрала путь конфронтации, хотя ей могут дать шанс и дальше работать в Европе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что искусственный интеллект становится все опаснее для человека. На его счету уже несколько жертв. Так, в США в ходе имитационных испытаний беспилотник ВВС, управляемый ИИ, принял решение убить оператора.