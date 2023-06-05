В Еврокомиссии предложили ввести маркировку контента, произведенного ИИ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

В последнее время эксперты отмечают, что искусственный интеллект становится опасным для человека.

В Еврокомиссии предложили ввести маркировку контента, произведенного ИИ

Фото: www.globallookpress.com / Isai Hernandez

Читайте нас в: Дзен Новости

В Еврокомиссии выступили с предложением маркировать контент, созданный искусственным интеллектом. Об этом сообщила замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Как передает ТАСС, представители Еврокомиссии также хотят проверить работу социальной сети Twitter, которая приняла решение выйти из европейского кодекса поведения в цифровом пространстве, за что могут быть введены санкции. По словам Юровой, тем самым компания выбрала путь конфронтации, хотя ей могут дать шанс и дальше работать в Европе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что искусственный интеллект становится все опаснее для человека. На его счету уже несколько жертв. Так, в США в ходе имитационных испытаний беспилотник ВВС, управляемый ИИ, принял решение убить оператора.

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

13:37
Число погибших из-за суррогатного сидра увеличилось до 12 человек
13:31
Гроб с телом Сергея Дрейдена вынесли из БДТ под аплодисменты — видео с прощания
13:29
В Еврокомиссии предложили ввести маркировку контента, произведенного ИИ
13:22
Три развода и смерть дочери: главные трагедии в жизни Барбары Брыльски
13:20
Наркобарон или киллер: чем «известен» криминальный авторитет Андрей Андреев
13:19
Число пострадавших из-за самарского сидра увеличилось до 22 человек

Сейчас читают

Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом
Прощание со звездой фильма «Окно в Париж» Сергеем Дрейденом началось в Петебрурге
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео