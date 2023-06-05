Не одноразовая «акция»: почему Турция повысила цену за проход через Босфор

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В Турции повысят стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hans Lippert; 5-tv.ru

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От чего зависит сумма сборов за переправу?

Турция повысит стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы. С 1 июля плата составит около четырех с половиной долларов за тонну.

Ожидается, что, благодаря реформе, Анкара заработает более 900 миллионов долларов. Сумма сборов за переправу зависит от золотого франка, курс которого долгое время оставался фиксированным.

Только в прошлом году его цена обновилась и позволила Турции поднять сумму сборов в пять раз. Теперь же местное Министерство транспорта планирует обновлять показатель ежегодно.

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