Не одноразовая «акция»: почему Турция повысила цену за проход через Босфор

От чего зависит сумма сборов за переправу?

Турция повысит стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы. С 1 июля плата составит около четырех с половиной долларов за тонну.

Ожидается, что, благодаря реформе, Анкара заработает более 900 миллионов долларов. Сумма сборов за переправу зависит от золотого франка, курс которого долгое время оставался фиксированным.

Только в прошлом году его цена обновилась и позволила Турции поднять сумму сборов в пять раз. Теперь же местное Министерство транспорта планирует обновлять показатель ежегодно.