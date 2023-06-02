Никита Михалков госпитализирован после жалоб на работу сердца

Также он фиксировал у себя одышку. Что с маэстро сейчас?
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Российский режиссер Никита Михалков госпитализирован после жалоб на перебои работы сердца и одышку. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По его данным, 77-летнего Михалкова доставили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.
Прежде режиссера уже госпитализировали, это произошло в январе. Тогда он находился в состоянии средней степени тяжести с диагностированным гриппом. Из больницы Михалков даже вышел на связь со встревоженными поклонниками, поблагодарив всех, кто беспокоился о нем и оставлял пожелания поскорее поправиться. В конце января маэстро был выписан из больницы.
В феврале 5-tv.ru сообщал, что Никита Михалков появился на публике впервые после экстренной госпитализации.
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