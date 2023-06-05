Романа Костомарова готовят к протезированию: что его ждет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 105 0

Романа Костомарова готовят к протезированию

Романа Костомарова готовят к протезированию: что его ждет

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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Спортсмен пробудет в больнице еще не менее месяца.

Фигуриста Романа Костомарова готовят к протезированию. Как сообщил источник 5-tv.ru, хирурги тщательно наблюдают за местами для протезов и в ближайшее время будут пробовать их установить. Предварительно, в больнице спортсмен пробудет еще месяц.

Ранее сообщалось, что Костомаров испытывает частые перепады настроения, но депрессии у него нет. О сроках выписки фигуриста речи пока не идет, так как процесс восстановления и протезирование требуют много времени.

Олимпийский чемпион по танцам на льду был госпитализирован в начале 2023 года. Изначально у него диагностировали пневмонию, однако позднее начался сепсис. Из-за развившейся гангрены Костомарову пришлось ампутировать кисти рук и обе стопы. Несколько месяцев его состояние оценивалось как тяжелое, однако потом в лечении появилась положительная динамика, фигурист пошел на поправку. Недавно он вышел на связь в личном блоге и признался, что медики вытащили его с того света.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что паралимпиец Роман Федяев высказался о ситуации с фигуристом Романом Костомаровым, спрогнозировав ему «ад» в ближайшие несколько лет.

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