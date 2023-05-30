Подошел к делу креативно: Ольгу Бузову позвал замуж таинственный незнакомец

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Алексей Панков
Алексей Панков 41 0

Ольге Бузовой сделали предложение руки и сердца

Подошел к делу креативно: Ольгу Бузову позвал замуж таинственный незнакомец

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Звезда была удивлена предложению столь необычным образом. Но что она ответила?

На съемках шоу «Звезды в Африке» Ольге Бузовой сделали предложение руки и сердца. Записью неожиданного для телеведущей момента делится издание StarHit.ru.

Знаменитость позвали замуж во время перерыва на съемках. Да еще и необычным образом. Молодой человек встал на одно колено перед Бузовой и показал кольцо. Правда, как такого украшения у парня не оказалось. Он только его продемонстрировал… через смартфон.

Окружающие решили поддержать парня и начали скандировать: «Выходи!» Однако Ольга не стала тут же соглашаться, сначала она опешила, а потом лишь что-то шепнула молодому человеку на ушко.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова продемонстрировала поклонникам свой голос без фонограммы. Телезвезда выложила видео с исполнением нескольких строчек своей песни «Верни».

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