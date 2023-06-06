Пришлось спасать: аниматор в костюме динозавра застрял в лифте Новосибирска
Аниматор в огромном костюме динозавра застрял в лифте в Новосибирске
Фото, видео: www.globallookpress.com / Walter Bibikow; 5-tv.ru
Дети остались довольны, и ни одно доисторическое животное не пострадало.
Жители целой многоэтажки в Новосибирске на один вечер попали в «Парк Юрского периода». В гости к ним пришел динозавр, но не слишком страшный.
Настолько не сильно, что даже смешной. Аниматор в огромном костюме доисторической рептилии застрял в лифте и ему на помощь пришлось вызывать сотрудников ЖК. Зато все дети остались довольны и ни один динозавр не пострадал.
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