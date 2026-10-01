«Будут переводчиками»: внуки Путина говорят по-китайски

Внуки Путина говорят по-китайски

Внуки президента России Владимира Путина учат китайский язык, об этом российский лидер рассказал на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент отметил, что они с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзинпином понимают друг друга даже без перевода. И пошутил, что скоро в общении на китайском ему будут помогать внуки.

«Я уже говорю, внуки будут у меня работать, как переводчики. Нет, они говорят по-китайски», — рассказал Путин.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.

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