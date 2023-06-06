Тормозят даже фуры: как силовики ищут остатки смертоносного «Мистера Сидра»

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Силовики ищут запасы «Мистера Сидра» по всей России

Фото, видео: Следственный комитет РФ/ ТАСС; 5-tv.ru

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Число отравившихся растет, врачи стационаров и скорой помощи перешли на особой режим работы.

В России растет число жертв смертоносного сидра, который выпускали в Самарской области. Пострадавших — несколько десятков, по меньшей мере 20 человек погибли.

Партии опасного напитка сейчас ищут и изымают на складах и у перевозчиков, владелец фирмы задержан. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков побывал на предприятии и выяснил, как яд оказался в бутылках.

 

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