Уникальная находка: рыбак выловил бесценный артефакт времен Куликовской битвы

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Презентация находки состоялась в годовщину победы войска Дмитрия Донского.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Под Тулой рыбак выловил бесценный артефакт времен Куликовской битвы

В Тульской области обычный рыбак выловил в реке Непрядва бесценный артефакт — наконечник копья времен Куликовской битвы. Это первая находка на месте сражения за последние 50 лет.

Пока невозможно точно сказать, кому принадлежало копье — русскому воину или бойцу Золотой орды. Но совершенно точно, что эта реликвия заставит пересмотреть детали событий произошедших почти 650 лет назад.

«Пока у нас хороших находок именно с бродов в общем-то и не было. Только вот с поля битвы. А здесь мы уже вообщем-то говорить о каких-то передвижениях, маневрах войск и прочем. То есть это дополнительно нам расширяет географию сражений», — рассказал Александр Колоколов — заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле».

Символично, что презентация находки состоялась именно сегодня — в годовщину победы войска Дмитрия Донского над полчищами правителя Золотой Орды Мамая.

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