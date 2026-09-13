Детский футбольный клуб получил повреждения при атаке беспилотников на Таганрог

Обломки дронов также стали причиной возгораний на нескольких объектах города.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
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Детский футбольный клуб «Авангард» повредило при атаке дронов на Таганрог
Частный детский футбольный клуб «Авангард» получил повреждения после атаки беспилотников на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, обломки дронов привели к возгораниям на нескольких объектах, среди которых оказались здания гражданской инфраструктуры, спортивный объект и коммерческие помещения.
«Повреждения получил частный детский футбольный клуб «Авангард». Ежедневно здесь занимаются футболом более 300 детей в возрасте от четырех лет и подростков», — говорится в публикации.
Слюсарь отметил, что спортивный объект пострадал уже во второй раз из-за атак. После предыдущего инцидента клуб был восстановлен за счет собственника.
Также в результате происшествия загорелись продуктовый склад и оптовый супермаркет. Пострадавших нет. Два возгорания уже ликвидированы, экстренные службы продолжают работу на остальных объектах. Собственникам поврежденных помещений окажут помощь.
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