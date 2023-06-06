«Выпустили десять пуль»: пленный азовец* сознался в расстреле машины с детьми

|
Аделина Ким
Аделина Ким 21 0

Пленный азовец* сознался в расстреле машины с детьми

«Выпустили десять пуль»: пленный азовец* сознался в расстреле машины с детьми

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Читайте нас в: Дзен Новости

Спастись мирным жителям удалось буквально чудом.

Пленный украинский террорист группировки «Азов»* рассказал о том, как хладнокровно расстрелял детей и мирные семьи весной 2022 года в Мариуполе. Этой историей он поделился с РИА Новости.

Вместе с напарником он заметил, как со стороны российских позиций двигался синий ВАЗ. На фарах были опознавательные белые ленты. Когда водитель не среагировал на требование остановиться, каждый из боевиков выпустил по десять пуль по автомобилю.

Тогда в машине находилось двое мужчин, 50-ти и 30-ти лет, две женщины таких же возрастов и трое детей от шести до одиннадцати лет.

Мужчина, находившейся за рулем погиб на месте, а второй мужчина и один ребенок были ранены. Об их судьбе ничего неизвестно. Националист утверждает, что местные жители помогли им добраться до ближайшей больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Херсонской области сознался в передаче ВСУ данных о войсках РФ.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
81.33
0.45 87.03
-0.07
Новая жизнь сама себя не начнет: китайский совет дня на вторник, 6 июня

Последние новости

14:23
«Адски кричал»: что происходит с жертвами «смертоносного» сидра
14:21
Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Носова на новый срок
14:16
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту разрушения плотины Каховской ГЭС
14:01
«Выпустили десять пуль»: пленный азовец* сознался в расстреле машины с детьми
13:50
В Кривом Роге заявили о проблемах с водоснабжением из-за ЧП на Каховской ГЭС
13:47
Глас народа: автомобилисты готовы отказаться от страховки

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
«Кто-то решил усугубить»: Юрий Антонов объяснил, почему оказался в больнице
«Самые плохие последствия»: к чему приведет подрыв Украиной Каховской ГЭС
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео