«Выпустили десять пуль»: пленный азовец* сознался в расстреле машины с детьми

Спастись мирным жителям удалось буквально чудом.

Пленный украинский террорист группировки «Азов»* рассказал о том, как хладнокровно расстрелял детей и мирные семьи весной 2022 года в Мариуполе. Этой историей он поделился с РИА Новости.

Вместе с напарником он заметил, как со стороны российских позиций двигался синий ВАЗ. На фарах были опознавательные белые ленты. Когда водитель не среагировал на требование остановиться, каждый из боевиков выпустил по десять пуль по автомобилю.

Тогда в машине находилось двое мужчин, 50-ти и 30-ти лет, две женщины таких же возрастов и трое детей от шести до одиннадцати лет.

Мужчина, находившейся за рулем погиб на месте, а второй мужчина и один ребенок были ранены. Об их судьбе ничего неизвестно. Националист утверждает, что местные жители помогли им добраться до ближайшей больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Херсонской области сознался в передаче ВСУ данных о войсках РФ.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.