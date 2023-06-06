Секрет выдает шея: что Ирина Понаровская сделала с собственной внешностью

Профессиональным мнением по данной теме поделилась специалист по пластическим операциям.

Певица, актриса и телеведущая Ирина Понаровская, которой в марте исполнилось 70 лет, обращалась к пластическим хирургам и косметологам. Об этом заявила специалист по пластическим операциям Мария Ситникова в интервью изданию «Страсти».

По мнению эксперта, звезде делали круговую подтяжку лица, плазмопластику и контурную пластику. Однако на солидный возраст все равно указывает состояние шеи знаменитости — так происходит из-за того, что мышцы ослабевают, поэтому кожа выглядит дряблой.

«Суть круговой подтяжки лица заключается в перемещении тканей. В ходе операции производится ушивание мышц лица, мобилизация тканей лба, перераспределение и удаление растянутой кожи лица. Из-за гравитационного птоза с возрастом линия бровей смещается вниз, появляется лишняя кожа на верхних и нижних веках, дряблая кожа на нижней трети лица», — пояснила специалист.

Также Ситникова добавила, что Понаровская регулярно выполняет контурную пластику лица и восполняет объемы тканей, которые подверглись возрастным изменениям.

«Она увеличивала губы, скулы, заполняла поверхностные и глубокие морщины. Ранее на фото Ирины была заметна интенсивная пигментация — на свежих фотографиях певица от нее избавилась», — отметила она.

Эксперт заключила, что стоимость комплекса всех операций приближается к миллиону рублей. К примеру, только операция по круговой подтяжке лица стартует от 400 тысяч рублей.

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