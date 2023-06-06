На Украине решили забрать у Австралии списанную технику

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Financial Review: Австралия задумалась об отправке бракованной техники на Украину

Фото, видео: 5-tv.ru

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Помимо неиспользуемых самолетов, ВСУ запросили бронеавтомобили Hawkei.

На Украину могут отправить списанную и неисправную технику. Издание Financial Review сообщило, что США и Австралия обсуждают с Киевом поставки истребителей F/A-18, выведенных из эксплуатации.

Однако сделка еще не завершена, для передачи требуется разрешение Вашингтона. Помимо неиспользуемых самолетов, ВСУ запросили у Канберры бронеавтомобили Hawkei. Ранее австралийская армия была против их отправки из-за возникающей неисправности тормозов, а дополнительных запчастей для поставки нет.

Но министерство обороны Украины заявило, что проблемы с торможением их не волнуют, и они будут рады получить этот бронеавтомобиль.

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