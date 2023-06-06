Пришла на заседание с триколором: в Германии судят женщину за поддержку России

Тем не менее, женщина рассчитывает на честный суд.

В Германии судят активистку за поддержку России — украинка Елена Колбасникова организовывала различные пророссийские акции в ФРГ: автопробеги, демонстрации, различные пикеты.

За это теперь ее обвиняют в публичном одобрении действий России. На заседание она пришла со звездой на груди в цветах российского триколора. В эксклюзивном комментарии «Известиям» она заявила, что ее судят за правду, но она, тем не менее, рассчитывает на честный суд.