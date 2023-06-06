Согласилась не сразу: молодая жена Ивлева приехала с тайным визитом в Ростов-на-Дону

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Алексей Панков
Алексей Панков 37 0

Жена шеф-повара Ивлева крестила дочь подруги в Ростове-на-Дону

Согласилась не сразу: молодая жена Ивлева приехала с тайным визитом в Ростов-на-Дону

Фото: Instagram* / valeriya__ivleva

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До этого долгое время она скрывала настоящую цель поездки.

Супруга шеф-повара Константина Ивлева модель Валерия рассказала в личном блоге, зачем поехала на свою малую родину — в Ростов-на-Дону. До этого долгое время звезда скрывала настоящую цель поездки, отмечая, что хочет просто увидеться с родственниками. Но чуть позже все же раскрыла правду.

Оказалось, что Куденкова поехала крестить дочь подруги. Блогер отметил: не сразу согласилась на предложение. По ее мнению, быть крестной означает постоянно поддерживать связь с малышом и его родителями. Из-за того, что девушка сейчас живет в Москве, осуществить это непросто.

Однако после долгих раздумий Валерия все же приняла положительное решение. Для Куденковой это уже третий ребенок, для которого она является крестной мамой. При этом у нее есть собственная дочь Ника, родившаяся год назад.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлев рассказал, из-за чего распался его брак с первой женой Марией. По его словам, бывшая возлюбленная совершенно не оказывала ему поддержки.

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